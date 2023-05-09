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На месте покушения на Прилепина обнаружили неразорвавшуюся мину
Неразорвавшуюся противотанковую мину ТМ-62М нашли на месте покушения на писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщили во вторник, 9 мая, «Известия» со ссылкой на источник.

Неразорвавшуюся противотанковую мину ТМ-62М нашли на месте покушения на писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщили во вторник, 9 мая, «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, самодельное взрывное устройство было прикреплено поверх снаряда. По данным источника, в день покушения специалисты обезвредили мину и передали следователям. Устройство приложат к делу.

Кроме того, в районе деревни Хахалы Семеновского района нашли схрон Александра Пермякова, которого обвиняют в совершении подрыва автомобиля Прилепина.

Напомним, автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.

Прилепин прокомментировал покушение на себя.