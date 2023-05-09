На Красной площади отменили воздушную часть парада Победы
Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена. Об этом во вторник, 9 мая, стало известно во время трансляции парада.
Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена. Об этом во вторник, 9 мая, стало известно во время трансляции парада.
Причины отмены не уточнили.
После того, как замыкающая колонна военной техники закончила движение по брусчатке Красной площади, военные музыканты сводного оркестра вернулись в центр площади и завершили парад исполнением песни «Победа».
Ранее президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии парада Победы.