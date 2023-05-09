Мобильные фронтовые бригады проехали по рязанским улицам

В Рязани 9 мая на площади Соборной дали старт мобильным фронтовым бригадам, которые проследовали по улице Соборной, площади Ленина, Первомайскому проспекту и далее по районам города.

В Рязани 9 мая на площади Соборной дали старт мобильным фронтовым бригадам, которые проследовали по улице Соборной, площади Ленина, Первомайскому проспекту и далее по районам города, сообщает пресс-служба мэрии.

Артисты мобильных бригад исполняют для жителей и гостей города известные произведения периода Великой Отечественной войны и современные композиции на военную тему.