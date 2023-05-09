Фигурист Костомаров впервые после госпитализации появился в соцсетях

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров в понедельник, 8 мая, опубликовал первый пост после своей госпитализации. Он обратился к подписчикам в одной из своих соцсетей.

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров в понедельник, 8 мая, опубликовал первый пост после своей госпитализации. Он обратился к подписчикам в одной из своих соцсетей.

Фигурист опубликовал новое фото и выразил глубокую признательность близким и медикам за помощь в восстановлении.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем. Впереди много тяжелой работы над собой», — написал спортсмен.

Напомним, олимпийский чемпион находится в больнице с января. Он пережил несколько ампутаций. Фигуриста планируют перевезти в Германию для лечения и восстановления.