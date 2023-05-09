23-летний депутат Рязанской облдумы уехал на СВО добровольцем

23-летний депутат Рязанской областной думы от ЛДПР Никита Усачев уехал в зону СВО добровольцем. Об этом он лично сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

23-летний депутат Рязанской областной думы от ЛДПР Никита Усачев уехал в зону СВО добровольцем. Об этом он лично сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

"Я решил в качестве добровольца принять участие в специальной военной операции и уже несколько дней нахожусь в зоне проведения СВО. Чувств в душе много, но главное — то, что имею честь плечом к плечу с другими защитниками Родины отстаивать интересы государства и безопасность своей семьи, близких и друзей", — написал Усачев.

Он добавил, что постарается сделать все от него зависящее, чтобы «приблизить нашу победу».