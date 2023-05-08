В Рязанской области 9 мая ожидаются заморозки
В области будет переменная облачность, без осадков.
В Рязанской области во вторник, 9 мая, ожидаются заморозки. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью 2-7 м/c, днем 5-10 м/c.
Температура воздуха по региону ночью заморозки -4, 0 градусов, местами до +1 градуса. Днем потеплеет до +10, +15 градусов.
Ранее центр «Фобос» рассказал, что 7 мая в Рязани побит суточный рекорд минимальной температуры воздуха.