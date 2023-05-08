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В Рязани 7 мая побит суточный рекорд минимальной температуры воздуха
Холоднее всего из списка городов от «Фобос» было во Владимире

В Рязани 7 мая побит суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Карту с рекордными холодами в ряде регионов России привел центр «Фобос».

Согласно его данным, температура в Рязани 7 мая составила -3,5 градуса.

В Тамбове рекорд на 7 мая также побит — -3 градуса, Коломне — -3,1, а холоднее всего из списка городов от «Фобос» было во Владимире — -2,4 градуса.

Также опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 9 мая.