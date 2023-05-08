В Париже провокаторы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк»

В Париже 8 мая провокаторы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.

Акция началась в 14:00 по местному времени (в 15:00 по московскому). На место пришли провокаторы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. После этого полицейские увели их с площади.

Отмечается, что люди шли, распевая песни времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Берлине запретили появляться у советских мемориалов с флагами и символикой России.