В Париже провокаторы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
В Париже 8 мая провокаторы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.
Акция началась в 14:00 по местному времени (в 15:00 по московскому). На место пришли провокаторы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. После этого полицейские увели их с площади.
Отмечается, что люди шли, распевая песни времен Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Берлине запретили появляться у советских мемориалов с флагами и символикой России.