В Московской области пострадал рязанский инженер-химик из-за взрыва пиротехнического изделия

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошел взрыв, в результате которого пострадал турист-палаточник из Рязани. Об этом сообщает « Московский комсомолец ».

Журналисты пишут, что инженер-химик из отдела физико-химических и радиологических исследований Рязанской областной ветлаборатории вместе со своим коллегой — и.о. заместителя директора по научной работе института теоретической и экспериментальной физики — отправился в поход в окрестности деревни Взгляднево.

На природе они успели установить палатки и разжечь костер. После инженер-химик отошел к вещам, а через минуту раздался мощный взрыв. Мужчину госпитализировали с тяжелейшими травмами. Позже он пояснил, что у него в руках взорвалась пиротехника.

По данным Shot, в результате взрыва рязанцу оторвало кисть и травмировало глаз.