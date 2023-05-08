В ДТП под Петербургом скончалась 21-летняя жительница Рязани

В Тосненском районе Ленинградской области 7 мая произошло ДТП, в котором погибла жительница Рязани. Об этом пишет 47сhannel .

Около восьми вечера 48-летний мужчина за рулем Kia Sportage сбил двух девушек, которые шли вдоль дороги. Одна из них — 21-летняя рязанка — скончалась на месте. Вторая — 18-летняя студентка Акушерского колледжа города Тосно — попала в больницу. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение позвоночника и травму грудной клетки.

Отмечается, что водитель скрылся с места трагедии, но через несколько часов его задержали сотрудники полиции. Он был пьян.

Известно, что с 2022 года мужчина 11 раз нарушал ПДД: превышал скорость, проезжал на красный свет, нарушал правила проезда перекрестка.