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Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала аварию со «Шкодой» и «Фольксвагеном»

Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала аварию со SKODA Rapid и Volksvagen Polo. Сообщается, что авария произошла в Клепиковском районе в воскресенье, 7 мая, в 18:25.

На 215-километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» автомобиль SKODA Rapid под управлением 28-летнего жителя Владимирской области столкнулся с автомобилем Volksvagen Polo под управлением 25-летнего жителя Касимова.

В результате происшествия 22-летний, 17-летний, 21-летний и 17-летний пассажиры автомобиля SKODA Rapid получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Проводится проверка.

Ранее появились фотографии с места аварии.