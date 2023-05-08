Под Рязанью произошло серьезное ДТП с автомобилями «Шкода» и «Фольксваген»

Оба автомобиля от удара выкинуло в кювет.

Под Рязанью произошло серьезное ДТП с автомобилями Skoda и Volkswagen. Пост появился в группе «Эвакуатор Тума/Спас-Клепики/Касимов». Сообщается, что авария случилась в воскресенье, 7 мая, около 18:20.

Водитель автомобиля Skoda вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. Оба автомобиля от удара выкинуло в кювет.

Двоих пассажиров Skoda госпитализировали.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.