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Губернатор Малков показал своих родственников, прошедших Великую Отечественную
Таким образом он присоединился к акции «Бессмертный полк».

Губернатор Павел Малков показал своих родственников, прошедших Великую Отечественную. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале. Как написал глава региона, таким образом он присоединяется к акции «Бессмертный полк».

«Мой дедушка Павел Иванович Малков в самом начале войны в 17-летнем возрасте отправился на фронт добровольцем. Во время войны окончил ускоренные лейтенантские курсы, прошёл войну до самого последнего дня. Дважды был ранен — в лицо и в ногу. Награждён орденами и медалями.

Его будущей супруге и моей бабушке Екатерине Ивановне в год окончания войны только исполнилось 18 лет, она училась на повара. После прохождения конкурсного отбора её направили в составе делегации нашей страны готовить еду для участников Потсдамской конференции.

Второй мой дедушка Борис Иванович Фёдоров всю войну рвался на фронт. Но его не отпустили, потому что он работал на заводе и одновременно руководил тремя цехами, выпускающими снаряды.

Моя бабушка Вера Михайловна Фёдорова всю войну работала в конструкторском бюро авиационного завода, в том числе в группе расчёта крыла легендарного Як-3» — написал Малков в соцсетях.