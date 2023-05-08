Более 20 тысяч рязанцев зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России»

С 22 по 28 мая рязанцы определят кандидатуры, которые станут кандидатами от «Единой России» в депутаты Рязанской городской Думы. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Вы старше 18 лет? Прописаны на территории города Рязани? До 26 мая зарегистрируйтесь в качестве избирателя на сайте pg.er.ru с помощью учетной записи портала „Госуслуги“ и примите участие в электронном предварительном голосовании», — написано на сайте партии.

Там также напомнили, что в этом году в Рязанской области состоится более 170 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Самые крупные — выборы депутатов Рязанской городской думы.

Фото с сайта партии «Единая Россия».