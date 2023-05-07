Жители Рязанской области смогут понаблюдать за северным сиянием

Жители Рязанской области смогут понаблюдать за северным сиянием. Об этом сообщается в группе «Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

Сияние можно увидеть вечером в воскресенье, 7 мая.

Любители собираются для наблюдения в 22:00 на пляже Уржинского озера. Отмечается, что следить за явлением лучше подальше от источников света. Также астрономы порекомендовали одеваться потеплее. Они отметили, что геомагнитная обстановка может измениться.