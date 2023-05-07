WSJ: возможное контрнаступление ВСУ может «подготовить почву» для мирных российско-украинских переговоров

Возможное контрнаступление ВСУ может «подготовить почву» для мирных российско-украинских переговоров. Так считают в некоторых западных странах, при этом одним из посредников в переговорах может выступить Китай, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, подход основан на том, что ни одна из сторон не сможет вести боевые действия неограниченное время. Вместе с тем некоторые западные страны хотят проверить роль Китая в качестве посредника. Это, как отмечает издание, указывает на изменение отношения Запада к Пекину в этом вопросе.

Как пишет газета, важные представители Совета нацбезопасности США выступают за проведение российско-украинских переговоров. Однако в Госдепартаменте и ЦРУ к этой идее относятся со скепсисом и перед какими-то дипломатическими шагами хотят посмотреть на исход возможного контрнаступления ВСУ.

Издание отмечает, что настроения меняются на фоне озабоченности западных стран тем, что они не смогут в будущем поддерживать необходимый уровень военной помощи Киеву.