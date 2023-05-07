Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна

Политик в сознании.

Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна. Политик в сознании. Его состояние, как пишут Telegram-каналы SHOT и 112, оценивается как стабильное.

Отмечается, что вечером в субботу, 6 мая, хирурги прооперировали Прилепина и после этого ввели его в состояние медикаментозного сна для того, чтобы он быстрее восстановился.

Сейчас Прилепин, как пишут в каналах, уже обсуждает вчерашние новости и даёт поручения своим структурам.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Появилось видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.