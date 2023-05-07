Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
Пнд, 08
11°
Втр, 09
13°
ЦБ USD 76.82 -1.79 06/05
ЦБ EUR 84.91 -2.09 06/05
Нал. USD 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Нал. EUR 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
2 343
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
8 132
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
25 017
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
23 805
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна
Политик в сознании.

Врачи вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна. Политик в сознании. Его состояние, как пишут Telegram-каналы SHOT и 112, оценивается как стабильное.

Отмечается, что вечером в субботу, 6 мая, хирурги прооперировали Прилепина и после этого ввели его в состояние медикаментозного сна для того, чтобы он быстрее восстановился.

Сейчас Прилепин, как пишут в каналах, уже обсуждает вчерашние новости и даёт поручения своим структурам.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Появилось видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.