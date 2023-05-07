В Тюменской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом в обращении к жителям региона сообщил губернатор Александр Моор, пишет РИА Новости .

Отмечается, что в регионе сформировалась сложная обстановка с лесными и ландшафтными пожарами. Ситуация усугубилась сильным ветром и жаркой сухой погоды. Подчеркивается, что шквалистые порывы ветра распространяют огонь на сотни метров за считанные секунды. Глава региона отметил, что огонь переходит на жилые дома и населенные пункты.