В сети появилось видео оказания медицинской помощи Прилепину после теракта в Нижегородской области

В сети появилось видео оказания медицинской помощи Захару Прилепину после теракта в Нижегородской области. Ролик опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Отмечается, что первую помощь писателю оказали его соседи — они принесли ему подушку и плед. Местная медсестра вколола ему обезболивающее лекарство. На видео помощь Прилепину оказывают уже врачи «скорой».

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Возбуждено уголовное дело. Следком квалифицировал произошедшее, как теракт.