В Рязанской области пенсионерку осудили за кражу с банковской карты

В Рязанской области пенсионерку осудили за кражу с банковской карты. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на прокурора Сапожковского района Алексея Филиппова.

Суд установил, что в мае 2022 года 73-летняя женщина нашла в банке оставленную потерпевшим карту. Пенсионерка забрала ее и оплатила ею продукты в нескольких магазинах поселка на 2000 рублей.

Женщина признала вину, полностью возместила ущерб потерпевшему. По словам прокурора, потерпевший не наставил на строгом наказании. Сапожанке назначили наказание в виде одного года условно.

Приговор не вступил в законную силу.