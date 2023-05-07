В Рязанской области пенсионерку осудили за кражу с банковской карты
В Рязанской области пенсионерку осудили за кражу с банковской карты. Об этом сообщило
Суд установил, что в мае 2022 года 73-летняя женщина нашла в банке оставленную потерпевшим карту. Пенсионерка забрала ее и оплатила ею продукты в нескольких магазинах поселка на 2000 рублей.
Женщина признала вину, полностью возместила ущерб потерпевшему. По словам прокурора, потерпевший не наставил на строгом наказании. Сапожанке назначили наказание в виде одного года условно.
Приговор не вступил в законную силу.