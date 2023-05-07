В Подмосковье у отдыхающего в руках сдетонировало взрывное устройство

В Подмосковье у отдыхающего в руках сдетонировало взрывное устройство. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе деревни Взгляднево под Сергиевом Посадом.

34-летний мужчина приехал в лес с приятелем. Они разбили кемпинг, приготовили еду на костре и ужинали. В какой-то момент мужчина пошел в свою палатку. В этот момент его приятель услышал хлопок. После он увидел пострадавшего друга на земле. У мужчины оторвало кисть и травмировало глаз.

Несколько отдыхающих донесли пострадавшего до дороги, там ему вызвали «скорую».

По дороге в больницу мужчина рассказал, что у него в руках взорвалось пиротехническое изделие. Он сделал его сам, поскольку увлекается химией.

Отмечается, что мужчина ранее был судим по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ».