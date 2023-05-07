В Башкирии при столкновении двух автомобилей погиб человек

В Башкирии при столкновении двух автомобилей погиб человек. Об этом сообщило издание NewsBash .

Авария произошла утром в воскресенье, 7 мая, на 128 километре трассы «Белорецк-Учалы-Миасс» в Учалинском районе республики.

По информации ГИБДД, между собой столкнулись Mitsubishi Lancer и «ВАЗ-2107».

62-летний водитель «ВАЗ» погиб до прибытия «скорой». 27-летнего владельца иномарки доставили в больницу. Также известно, что мужчина был лишен водительских прав. Также врачи обследуют пятерых пассажиров обеих машин.