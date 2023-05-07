Скончался актер сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

Дочь артиста сообщила, что он умер утром 7 мая.

В Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов. Ему было 64 года.

Дочь артиста сообщила 78.ru, что он умер утром 7 мая. «Артист ничем не болел, просто почувствовал острое недомогание», — говорится в материале.

Александр Тютрюмов известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Сайт «Кинопоиск» называет среди лучших сериалов, в которых снялся актер: «Бандитский Петербург 2», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Метод Михайлова».

Фото с сайта «Кинопоиск».