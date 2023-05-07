Под Рязанью горела заброшенная усадьба Дубовицких

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, горели кровля и перекрытия.

Под Рязанью в поселке Стенькино горела заброшенная усадьба Дубовицких-Мерхелевичей. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило в 9:36. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, горели кровля и перекрытия.

В тушении участвовали два расчета. В 10:10 пожар локализовали. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

Справка.

По данным «Рязанских ведомостей», усадьба Дубовицких-Мерхелевичей — трехэтажное здание, расположенное в поселке Стенькино в 20 километрах от города, прямо на трассе Рязань — Михайлов — Тула — Калуга. Три поколения Дубовицких владели этим имением, а потом оно перешло к последним его владельцам — Мерхелевичам.

Фото «Рязанские ведомости».