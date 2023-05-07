На заводе в Кирово-Чепецке произошел разлив серной кислоты

На заводе в Кирово-Чепецке произошел разлив серной кислоты. Об этом сообщило издание prochepetsk.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 мая, около 10:28.

При производстве работ по остановке компрессора пролилось 10 литров серной кислоты. В ней содержалось небольшое количество растворенного хлора.

Сотрудники завода за 15 минут локализовали и устранили разрыв. Чтобы исключить попадание хлора в воздух, специалисты взяли пробы в районе АЗС «Лукойл», Олимп-Арены и площади у ДК «Дружба».

В мэрии отчитались, что превышений ПДК не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью людей нет.