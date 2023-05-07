ФСБ: пресечена атака украинских дронов на аэродром в Ивановской области

Пресечена атака украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области, сообщает ФСБ России. Информацию опубликовало ТАСС.

Также сообщается, что задержаны члены украинской диверсионной группы, которые доставляли взрывные устройства для атаки на российские военные самолеты.

Они планировали привезти взрывчатку на самолете из Черниговской области Украины, для этого приземлились в Тульской области. Всех участников группы, в том числе пилота, задержали.