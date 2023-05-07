Десятилетний петербуржец умер дома после того, как его мать подписала отказ от госпитализации

Десятилетний петербуржец скончался дома после того, как его мать подписала отказ от госпитализации. Об этом сообщила « Фонтанка ».

Женщина рассказала, что ее сыну стало плохо вечером в пятницу, 5 мая. У школьника заболел живот, его рвало. Отмечается, что всего у жительницы Колпина еще четверо детей. В тот день они все ели рыбу. Однако состояние ухудшилось только у мальчика. У него диагностировали эпилепсию и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В пятницу, 5 мая, мать вызвала скорую. Медики порекомендовали дать ребенку активированный уголь, половину обезболивающего, а утром — дать куриный бульон. Женщина сделала это, однако наутро у мальчика не было сил встать с кровати. Его состояние ухудшилось примерно к 15:00, мать вновь вызвала скорую. Тогда специалисты предложили воспользоваться клизмой и вазелином. Речи о госпитализации вновь не шло.

«Медсестра дает мне бумажку — подпишите, тут же врач со мной разговаривает. Вы меня тоже поймите, я на эмоциях. Я даже не прочитала. Я подпись ставлю, а она говорит: „Это отказ от госпитализации“. Я ошибку сделала, что подписала», — посчитала женщина.

Мальчику решили дать поспать. В какой-то момент к нему зашла сестра и поняла, что с братом что-то не так. «А мы трогаем, он холодный и пульс не прослушивается. Сердцебиения тоже нет», — поделилась мать ребенка.

Домой приехала реанимационная бригада, однако спасти школьника им не удалось.