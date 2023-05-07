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Десятилетний петербуржец умер дома после того, как его мать подписала отказ от госпитализации

Десятилетний петербуржец скончался дома после того, как его мать подписала отказ от госпитализации. Об этом сообщила «Фонтанка».

Женщина рассказала, что ее сыну стало плохо вечером в пятницу, 5 мая. У школьника заболел живот, его рвало. Отмечается, что всего у жительницы Колпина еще четверо детей. В тот день они все ели рыбу. Однако состояние ухудшилось только у мальчика. У него диагностировали эпилепсию и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В пятницу, 5 мая, мать вызвала скорую. Медики порекомендовали дать ребенку активированный уголь, половину обезболивающего, а утром — дать куриный бульон. Женщина сделала это, однако наутро у мальчика не было сил встать с кровати. Его состояние ухудшилось примерно к 15:00, мать вновь вызвала скорую. Тогда специалисты предложили воспользоваться клизмой и вазелином. Речи о госпитализации вновь не шло.

«Медсестра дает мне бумажку — подпишите, тут же врач со мной разговаривает. Вы меня тоже поймите, я на эмоциях. Я даже не прочитала. Я подпись ставлю, а она говорит: „Это отказ от госпитализации“. Я ошибку сделала, что подписала», — посчитала женщина.

Мальчику решили дать поспать. В какой-то момент к нему зашла сестра и поняла, что с братом что-то не так. «А мы трогаем, он холодный и пульс не прослушивается. Сердцебиения тоже нет», — поделилась мать ребенка.

Домой приехала реанимационная бригада, однако спасти школьника им не удалось.