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Бастрыкин поручил возбудить дело о сбитой пенсионерке в Рязани
На пострадавшую наехала девушка на самокате, виновница скрылась.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о сбитой 71-летней пенсионерке в Рязани. На нее наехала девушка на самокате, виновница скрылась.

Руководитель СК поручил начальнику рязанского следкома Владимиру Никешкину также представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, пенсионерку сбили на площади Победы 3 мая около 14:30. 71-летняя женщина переходила дорогу по переходу на зеленый сигнал. В этот момент ее сбила девушка с ребенком на самокате. Виновница пообещала вернуться на место происшествия, но скрылась, не оставив своих данных. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.