Задержан подозреваемый в причастности к подрыву машины Прилепина

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого по делу о подрыве машины писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого по делу о подрыве машины писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

По информации источника в силовых структурах, у пострадавшего сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает, ему оказывают помощь медики.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Появилось видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.