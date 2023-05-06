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В Свердловской области на самодельных качелях погибла восьмилетняя девочка
В Свердловской области восьмилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях. К дереву были привязаны две веревки, девочка сильно раскачалась и перевернулась, ей сдавило шею. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В Свердловской области восьмилетняя девочка погибла, качаясь на самодельных качелях. К дереву были привязаны две веревки, девочка сильно раскачалась и перевернулась, ей сдавило шею. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Трагедия произошла в Верхней Туре. Две школьницы увидели качели и решили покачаться. Когда одна из подруг перевернулась, ее шею обвязала веревка. Вторая девочка попыталась помочь ей выбраться, но не смогла и побежала звать на помощь. В этот момент мимо проходила женщина, которая вызвала скорую. Школьницу увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

Полиция проводит проверку.