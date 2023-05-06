В Рыбном мужчина нашел смартфон местного жителя и продал его знакомой

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в краже мобильного телефона и денег в Рыбном. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в краже мобильного телефона и денег в Рыбном. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель Рыбного и сообщил, что утром заметил пропажу смартфона. Накануне он употреблял в гостях алкоголь и по возвращении заснул. Проверив состояние банковского счета, к которому был привязан номер, мужчина увидел перевод на чужую карту около 2 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что деньги были переведены на счет 35-летнего рязанца. Полицейские установили его адрес и разыскали мужчину. Рязанец оказался причастен к хищению смартфона, его задержали.

По предварительной информации, 42-летний житель города Рыбное потерял телефон на улице, возвращаясь из гостей. В тот вечер 35-летний рязанец приехал в Рыбное, чтобы встретиться с приятельницей и случайно нашел потерянный смартфон. Злоумышленник смог перевести себе все сбережения хозяина, а затем предложил приятельнице купить у него телефон и уступил его за небольшую сумму. Таким образом, злоумышленник совершил кражу.

Похищенный телефон изъяли у жительницы Рыбного, его вернут владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.