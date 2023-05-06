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В Рязанской области наградили школьника, который помог остановить пожар
Начальник регионального МЧС полковник Алексей Жуков наградил благодарностью семиклассника Крутоярской средней образовательной школы Касимовского района Анатолия Гришина.

В ГУ МЧС России по Рязанской области прошло торжественное мероприятие, на котором начальник регионального МЧС полковник Алексей Жуков наградил благодарностью семиклассника Крутоярской средней образовательной школы Касимовского района Анатолия Гришина. Мальчик помог остановить пожар, сообщается на сайте регионального ведомства.

В селе Малеево Касимовского района 5 апреля загорелась трава, огонь быстро распространялся и угрожал хозпостройкам. Одним из первых к месту ЧП поспешил школьник Анатолий Гришин. Подросток помогал тушить пожар и выносить баллоны с газом из сарая, к которому вплотную подошел огонь.

«Если бы огонь перекинулся на баллоны, последствия могли быть трагическими. Анатолий совершил храбрый поступок, я благодарен маме за воспитание достойного сына и гражданина. Особенно приятно награждать молодого человека в преддверии такого важного для страны праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне», — отметил Алексей Жуков.