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Рязанцы нашли пропавшего лиса Филю
Рязанцы нашли пропавшего домашнего лисенка, который сбежал из вольера зоопарка в Полянах. Об этом вечером в пятницу, 5 мая, сообщили в группе «Моя маленькая ферма» «ВКонтакте».

Под Рязанью нашли пропавшего домашнего лисенка, который сбежал из вольера зоопарка в Полянах. Об этом вечером в пятницу, 5 мая, сообщили в группе «Моя маленькая ферма» «ВКонтакте».

"Шесть бессонных ночей, 785 репостов, 80 000 просмотров, десятки фотографий диких лис и сотня звонков… Помощь волонтеров, наших друзей, подписчиков и сотрудников. Работа астролога, таролога, целителя и даже гадалки. Километры истоптанных лесных дорог, полей и сел… Много риска, много смелых и отзывчивых людей. И Филя дома! Мы безумно этому рады!" — говорится в сообщении.

Уточняется, что животное нашли на биатлонном комплексе неподалеку, лис сам вышел к сотрудникам.

Хозяева поблагодарили всех неравнодушных за помощь и пообещали вознаградить людей, нашедших лисенка.

Напомним, животное искали с 29 апреля.