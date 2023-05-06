В Омской области двое подростков сгорели во время вечеринки в доме

В Омской области произошел смертельный пожар во время домашней вечеринки, погибли двое подростков 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Омской области произошел смертельный пожар во время домашней вечеринки, погибли двое подростков 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пожар начался около 5 утра в субботу, 6 мая, в жилом доме в городе Называевске. Во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух мальчиков 14 и 13 лет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, один из погибших дождался, когда его мать уйдет на работу, и позвал к себе около 10 друзей на вечеринку. Среди гостей были совершеннолетние. Возможно, молодые люди выпивали. В доме нашли множество зарядок для телефонов в разделителях, поэтому возгорание, предварительно, могло произойти из-за короткого замыкания. После ЧП друзья школьников разбежались по домам.

На месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр дома, очевидцев допрашивают. Следствие установит все обстоятельства и причины пожара и смерти детей.