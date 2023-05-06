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В Минздраве рассказали о планах введения новых антиалкогольных мер
Российский Минздрав рассматривает новые антиалкогольные меры, среди которых — запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года.

Российский Минздрав рассматривает новые антиалкогольные меры, среди которых — запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы в 2022-м году.

Отмечается, что превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения ставит новые задачи перед проектом, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.

Среди возможных мер по формированию здорового образа жизни россиян названо «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градусов) до 21 года».

Указывается и установление запрета рекламы крепких спиртных напитков, а также запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях (музыкальные клипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты и т. п.).

Также рассматриваются наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные и праздники и запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени.

По данным за 2022 год, розничные продажи спиртного на душу населения в литрах этанола составили 6,44, превысив плановое значение 6,22.