В Милославском районе водителю грозит срок за попытку подкупить госавтоинспектора

В Милославском районе полицейский отказался от взятки, которую ему предлагал грубо нарушивший ПДД водитель. По факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Милославском районе полицейский отказался от взятки, которую ему предлагал грубо нарушивший ПДД водитель. По факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В апреле 42-летний житель Белгородской области ехал по автодороге Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское и нарушил правила, выехав на встречную полосу. Нарушение зафиксировал сотрудник Госавтоинспекции, началось оформление материалов для привлечения водителя к административной ответственности. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался дать в качестве взятки 5000 рублей старшему инспектору ДПС Госавтоинспекции межмуниципального отдела «Скопинский». Мужчина отказался от денег и сообщил об этом руководству.

В настоящий момент по факту проводится проверка. Водителя подозревают в мелком взяточничестве, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.