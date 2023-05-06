В Белгородской области во время обстрела ВСУ ударило по школе

В городе Шебекино Белгородской области в субботу, 6 мая, произошел обстрел. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино Белгородской области в субботу, 6 мая, произошел обстрел. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте.

«По предварительной информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте», — говорится в сообщении Гладкова.

По данным Shot, ВСУ в том числе ударили по школе: прилетело в крышу, пострадавших нет, дети учатся в дистанционном режиме. Всего в городе произошло около 11 прилетов, работает сирена.