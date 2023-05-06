Россиянам дали советы, как сохранить здоровье при работе в огороде

Врачи дали советы россиянам, как сохранить свое здоровье, работая в огороде. Рекомендации опубликовало РИА Новости.

Врачи дали советы россиянам, как сохранить свое здоровье, работая в огороде. Рекомендации опубликовало РИА Новости.

«Работа в огороде — это серьезная физическая нагрузка, к которой необходима не менее серьезная подготовка. Желательно делать легкую гимнастику, упражнения для мышц шейного отдела, верхнего плечевого пояса и поясничного отдела позвоночника. Таким образом, организм будет более устойчивым, выносливым и будет лучше переносить физические нагрузки», — отметил травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Сергей Колесов.

По его словам, людям с больными суставами нужно особенно внимательно подходить к своему здоровью во время работы на огороде. Не стоит поднимать тяжести и работать на корточках, лучше подложить что-то мягкое под колени и периодически вставать и разминать суставы.

Копать грядки лучше без резких силовых разгибаний тела, чтобы минимизировать нагрузку на межпозвонковые диски, добавил врач. Следует делать это из легкого приседа, разгибая спину в среднем физиологическом положении без особого наклона вперед.

Травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России Семен Дрантусов рассказал, что пожилым людям лучше не поднимать груз весом более 5 килограммов, чтобы не вызвать риск компрессионного перелома позвоночника на фоне остеопороза.

«Более молодым дачникам нужно стараться поднимать тяжести с прямой спиной наподобие штангистов, либо использовать специальные средства для подъема», — подчеркнул специалист.

При больных суставах лучше не вставать на колени, а при необходимости использовать мягкие защитные надколенники. Хрусты и щелчки в коленях, после которых возникают боль и ощутимый дискомфорт, могут свидетельствовать о патологии в суставе и околосуставных структурах, подчеркнул Дрантусов.