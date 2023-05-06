Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
Пнд, 08
11°
Втр, 09
13°
ЦБ USD 76.82 -1.79 06/05
ЦБ EUR 84.91 -2.09 06/05
Нал. USD 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Нал. EUR 76.41 / 78.48 05/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
1 945
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
7 751
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
24 630
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
23 400
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Россиянам дали советы, как сохранить здоровье при работе в огороде
Врачи дали советы россиянам, как сохранить свое здоровье, работая в огороде. Рекомендации опубликовало РИА Новости.

Врачи дали советы россиянам, как сохранить свое здоровье, работая в огороде. Рекомендации опубликовало РИА Новости.

«Работа в огороде — это серьезная физическая нагрузка, к которой необходима не менее серьезная подготовка. Желательно делать легкую гимнастику, упражнения для мышц шейного отдела, верхнего плечевого пояса и поясничного отдела позвоночника. Таким образом, организм будет более устойчивым, выносливым и будет лучше переносить физические нагрузки», — отметил травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Сергей Колесов.

По его словам, людям с больными суставами нужно особенно внимательно подходить к своему здоровью во время работы на огороде. Не стоит поднимать тяжести и работать на корточках, лучше подложить что-то мягкое под колени и периодически вставать и разминать суставы.

Копать грядки лучше без резких силовых разгибаний тела, чтобы минимизировать нагрузку на межпозвонковые диски, добавил врач. Следует делать это из легкого приседа, разгибая спину в среднем физиологическом положении без особого наклона вперед.

Травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России Семен Дрантусов рассказал, что пожилым людям лучше не поднимать груз весом более 5 килограммов, чтобы не вызвать риск компрессионного перелома позвоночника на фоне остеопороза.

«Более молодым дачникам нужно стараться поднимать тяжести с прямой спиной наподобие штангистов, либо использовать специальные средства для подъема», — подчеркнул специалист.

При больных суставах лучше не вставать на колени, а при необходимости использовать мягкие защитные надколенники. Хрусты и щелчки в коленях, после которых возникают боль и ощутимый дискомфорт, могут свидетельствовать о патологии в суставе и околосуставных структурах, подчеркнул Дрантусов.