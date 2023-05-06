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На Рязанском приборном заводе прошли мероприятия ко Дню Победы
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и почтили память павших героев.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и почтили память павших героев.

В преддверии празднования Дня Победы состоялось торжественное возложение цветов к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти. В церемонии приняли участие руководство АО «ГРПЗ», представители трудовых коллективов, профсоюзной организации, Молодежного центра, а также заводчане — ветераны локальных войн. Память защитников Родины почтили минутой молчания.

«День Победы, как и прежде, наполняет душу и сердце искренним волнением и благодарностью поколению Победителей, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Мы склоняем головы перед подвигом павших на полях сражений и выражаем бесконечную признательность ныне здравствующим ветеранам войны и труженикам тыла — всем, кто победил фашизм».

Активисты Молодежного центра возложили красные гвоздики к мемориальным доскам, установленным на домах, в которых проживали заводчане — Герои Советского Союза и кавалер трех Орденов Славы.

По сложившейся традиции сотрудники АО «ГРПЗ» навестили бывших работников предприятия — ветеранов Великой Отечественной войны (участников войны, тружеников тыла, работавших в годы войны на заводе) и бывших малолетних узников фашистских концлагерей, поздравили их с Днем Победы и передали подарки.