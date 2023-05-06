Кадыров: несколько подразделений «Ахмата» уже тронулись в сторону Артемовска

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале в субботу, 6 мая.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале в субботу, 6 мая.

По его словам, он уже подписал соответствующее письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть город силами подразделений спецназа «Ахмат».

"Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что намерен 10 мая вывести группу с позиций в Артемовске. Кадыров назвал Пригожина «старшим братом» и сообщил, что «младший брат» и его «Ахмат» готовы прийти на смену «Вагнеру».