Губернатор Никитин: Прилепина успешно прооперировали после теракта

Захара Прилепина успешно прооперировали после покушения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Захара Прилепина успешно прооперировали после покушения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также он добавил, что Прилепина ввели в медикаментозный сон, чтобы стабилизировать состояние.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Появилось видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Стало известно о состоянии Прилепина.

Подозреваемым в покушении на Прилепина оказался ранее судимый уроженец Украины. Он дал признательные показания.