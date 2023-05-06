Детский омбудсмен отреагировала на конфликт в рязанской школе, где ученик «терроризирует» класс

Омбудсмен по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала инцидент с учеником, который якобы «терроризирует» весь класс. Также ее слова касались конфликта в школе в Заборье.

Омбудсмен по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала инцидент с учеником, который якобы «терроризирует» весь класс. Также ее слова касались конфликта в школе в Заборье. Комментарий омбудсмена опубликовало РИА «МедиаРязань».

Анжелика Евдокимова отметила, что в каждом случае нужно индивидуально подходить к ситуации.

«Разобраться, выяснить причины, не навешивать сгоряча ярлыки. Касаемо этих двух случаев. Сейчас проводятся проверки, по результатам которых специалисты примут необходимые решения. Руководители детских коллективов должны постоянно контролировать психологическую атмосферу в учреждении, ответственно и неравнодушно обеспечивать благоприятную обстановку для каждого ребенка!» — ответила Евдокимова.

Напомним, ранее мать одного из учеников обратилась с жалобой к городской администрации, губернатору, мэру и детскому омбудсмену. Женщина рассказала, что в начале года в 4-й класс пришел ученик, который мешает учебному процессу и «терроризирует» весь класс и учителей.

Также, по словам родителей детей Заборьевской школы, три ученицы четвертого класса срывают уроки и якобы довели учительницу до увольнения.