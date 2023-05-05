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Жителей Рязанской области предупредили о заморозках в ближайшие дни

В Рязанской области с 6 по 9 мая ночью и утром ожидаются заморозки от -5 до 0. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве напоминают, что для вызова пожарных или спасателей в случае ЧП необходимо звонить по номерам: 01 (со стационарного телефона), 101 (с мобильного) и 112 (единый номер вызова экстренных служб).

Единый «телефон доверия» управления МЧС по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.

Ранее сообщалось, что в выходные в Рязанской области может выпасть снег.