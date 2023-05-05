Жителей Рязанской области предупредили о дожде и грозе
Жителей Рязанской области предупредили о дожде и грозе. Метеопредупреждение опубликовали на
Днем 5 мая на территории Рязанской области местами ожидается дождь, в отдельных районах гроза, во время которой порывы ветра достигнут от 12 до 17 метров в секунду.
МЧС просит рязанцев быть осторожнее: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 112.