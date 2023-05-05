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В Запорожской области спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

Власти Запорожской области спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Соловьев Live».

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — заявил политик.