В Запорожской области спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

Власти Запорожской области спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Соловьев Live».

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — заявил политик.