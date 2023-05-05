В Уфе автобус сбил беременную женщину
В Уфе автобус сбил беременную женщину. Об этом сообщила «
Авария произошла в четверг, 4 мая, примерно в 23:00, на проспекте Октября.
За рулем автобуса «ГАЗ-А64R42» находился 63-летний мужчина. В районе Северного проезда он на переходе сбил 27-летнюю женщину.
В результате аварии девушка получила травму ноги, ее госпитализировали. Позже в республиканском Минздраве сообщили, что пострадавшей ампутировали палец. Ее состояние оценивают как средней тяжести, ее перевели в травматологию.
По факту аварии проводится расследование.