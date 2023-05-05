В Уфе автобус сбил беременную женщину

В Уфе автобус сбил беременную женщину. Об этом сообщила « Общественная электрогазета » со ссылкой на пресс-службу республиканской ГИБДД.

Авария произошла в четверг, 4 мая, примерно в 23:00, на проспекте Октября.

За рулем автобуса «ГАЗ-А64R42» находился 63-летний мужчина. В районе Северного проезда он на переходе сбил 27-летнюю женщину.

В результате аварии девушка получила травму ноги, ее госпитализировали. Позже в республиканском Минздраве сообщили, что пострадавшей ампутировали палец. Ее состояние оценивают как средней тяжести, ее перевели в травматологию.

По факту аварии проводится расследование.