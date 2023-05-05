В Шереметьеве неизвестный беспилотник пытался атаковать самолет

В Шереметьеве неизвестный беспилотник пытался атаковать самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На приближающийся коптер обратил внимание один из пассажиров рейса «Самара — Москва». По его словам, дрон целился в борт самолета, и когда до касания оставалось несколько десятков метров, сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с аэродромом.

Отмечается, что после посадки пассажир передал информацию службе безопасности аэропорта Шереметьево — там начали проверку.