В Саратове нашли взрывчатку под электрическим столбом

В Саратове 4 мая обнаружили взрывчатку. Она находилась под ЛЭП, сообщает SHOT.

Местный житель заметил подозрительное устройство на западе города, после чего сообщил о находке в экстренные службы.

На месте специалисты обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с микросхемой, проводами и батарейкой.

Отмечается, что взрывное устройство уничтожили путем подрыва.

Правоохранительные органы сейчас ищут диверсантов.