В Ряжске полицейские остановили водителя с признаками опьянения

В Ряжске полицейские остановили водителя с признаками опьянения. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе регионального УВМД.

Полицейские обратили внимание на подозрительную манеру езды водителя автомобиля Hyundai Matrix. Они остановили машину для проверки документов.

При общении с водителем, полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

От прохождения медосвидетельсвования водитель отказался. Его отстранили от управления автомобилем и составили на нарушителя административные материалы.