В Рязанской области пропал 72-летний Петр Абрамов

В Рязанской области пропал 72-летний Петр Абрамов. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение пенсионера неизвестно с 5 мая. Он вышел из дома в поселке Варские и не вернулся.

Особая примета: сутулится при ходьбе.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в камуфлированный костюм, серую кофту и синие калоши. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Он не ориентируется в пространстве.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Петра Абрамова, просят сообщать по телефонам: +7 (800)700-54-52 или 112.